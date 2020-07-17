Бюджет на семь лет планируют согласовать на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал лидеров ЕС проявить политическое мужество и согласовать бюджет на 2021–2027 годы, а также фонд восстановления экономики союза после пандемии, сообщает ТАСС.





Внеплановый саммит глав государств и правительств ЕС был созван для переговоров по семилетнему бюджетному плану сообщества.

– Нам предстоит очень сложная дискуссия, это первый физический саммит с начала кризиса. Это будет очень сложно, поскольку речь идет не только о деньгах, но и о людях и европейском будущем. Убежден, что при наличии политической воли и мужества мы сумеем достичь результата, – отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Известно, что бюджетный план ЕС на семь лет составляет более в 1 трлн евро. А в фонд восстановления экономики после пандемии планируют перечислить 750 млрд евро.