Бюджет Минска на 2022 год составит около 7 млрд рублей

Как уточнил, бюджет столицы на следующий год запланирован в объеме более 7 млрд рублей. Он также сказал, что объем бюджета увеличился в сравнении тем, что было в 2020-м, почти на BYN 1 млрд. Соответственно, увеличилась и сумма средств в рублевом эквиваленте, которая будет направлена на социальную сферу. Около четверти средств пойдет на здравоохранение, примерно 23% – на образование.Андрей Бугров подчеркнул, что бюджет останется социально ориентированным.– добавил он. Председатель Мингорсовета разъяснил, что эти средства пойдут на строительство детских садов, учреждений здравоохранения, модернизацию путепроводов, дорог. Будут включены в инвестпрограмму и объекты наказов избирателей.