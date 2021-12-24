Бюджет Минска на 2022 год составит около 7 млрд рублей

Депутаты Мингорсовета сегодня на очередной сессии утверждают проект бюджета столицы на 2022 год. Сумма консолидированной казны вырастет в сравнении с 2021 годом на 1 млрд рублей, пишет БЕЛТА.
Как уточнил председатель Мингорсовета Андрей Бугров, бюджет столицы на следующий год запланирован в объеме более 7 млрд рублей. Он также сказал, что объем бюджета увеличился в сравнении тем, что было в 2020-м, почти на BYN 1 млрд. Соответственно, увеличилась и сумма средств в рублевом эквиваленте, которая будет направлена на социальную сферу. Около четверти средств пойдет на здравоохранение, примерно 23% – на образование.
Андрей Бугров подчеркнул, что бюджет останется социально ориентированным. «Это серьезное достижение городских властей, депутатского корпуса и в целом государственной политики в нашей стране. Инвестиционная программа – порядка 1 млрд рублей», – добавил он. Председатель Мингорсовета разъяснил, что эти средства пойдут на строительство детских садов, учреждений здравоохранения, модернизацию путепроводов, дорог. Будут включены в инвестпрограмму и объекты наказов избирателей.