Быстро, сытно и полезно: 6 рецептов овощной запеканки

Если вы любите хорошо покушать, но следите за фигурой и не хотите ее испортить, если вам хочется и полезного, и вкусного одновременно, но при этом стоять кучу времени у плиты желания нет, овощная запеканка – это идеальное блюдо на такой случай.



Овощные запеканки хороши тем, что они полезные и низкокалорийные, но при этом вкусные и очень сытные. Готовить овощную запеканку можно как из свежих, так и из замороженных овощей, при этом разнообразие продуктов и их сочетаний ограничено только вашей фантазией.

С приготовлением овощной запеканки справится даже начинающий кулинар. Она всегда получается сочной и нежной внутри и румяной снаружи. И испортить ее практически невозможно.

Попробуйте приготовить овощную запеканку по нашим рецептам. Вам обязательно понравится!

Овощная запеканка с баклажанами, сладким перцем, свеклой и помидорами

• Баклажаны - 2 штуки

• Картофель - 4 штуки

• Кабачки - 3 штуки

• Морковь - 2 штуки

• Помидоры - 4 штуки

• Свекла - 1 штука

• Яйцо куриное - 5 штук

• Молоко - 150 мл

• Сладкий перец - 2 штуки

• Соль по вкусу

• Перец черный молотый по вкусу

• Зелень по вкусу

• Чеснок - 3 зубчика

• Растительное масло - 5 столовых ложек

• Сыр - 200 г

1. Баклажаны и кабачки нарезать вдоль не очень тонкими пластинками. Посолить и оставить, пока не пустят сок. Затем немного отжать.

2. Картофель, свеклу и морковь почистить и нарезать вдоль овощечисткой (очень тонко).

3. Помидоры нарезать кольцами. Перец разрезать на толстые полоски.

4. В мисочке смешать часть масла с мелко нарубленным чесноком.

5. Форму смазать маслом. Выкладывать овощи слоями по кругу, начиная с края. Сверху посолить, поперчить и посыпать чесноком в масле.

6. Яйца взбить венчиком с добавлением молока. Залить запеканку яичной смесью.

7. Запекать на 180–200 градусов минут 45–60.

8. Сверху посыпать любимой зеленью.

Подробный пошаговый рецепт запеканки

Низкокалорийная овощная запеканка с цветной капустой и брокколи

• Замороженная капуста брокколи - 400 г

• Замороженная цветная капуста - 400 г

• Морковь - 1 штука

• Красный сладкий перец - 1 штука

• Стебель сельдерея - 4 штуки

• Молоко - 300 мл

• Яйцо куриное - 4 штуки

• Сыр - 200 г

1. Брокколи и цветную капусту положить в кипящую воду и варить 3 минуты (когда снова закипит вода). Далее слить в дуршлаг и промыть водой.

2. Морковь натереть на крупной терке, болгарский перец и сельдерей нарезать.

3. Яйца взбить блендером и потом добавить молоко и соль, перец по вкусу. Сыр натереть и добавить в молочную смесь.

4. Духовку разогреть до 180 градусов. В форму для запекания немного смазать маслом, положить все овощи и залить молочной смесью. Запекать примерно 45 минут. Молочная смесь должна превратиться в омлет, а сыр – покрыться золотистой корочкой.

Подробный пошаговый рецепт запеканки

Овощная запеканка с творогом и томатным соусом

• Белокочанная капуста - 100 г

• Морковь - 100 г

• Савойская капуста - 100 г

• Цукини - 100 г

• Капуста брокколи - 100г

• Цветная капуста - 100 г

• Зернистый творог - 200 г

• Томатная паста - 50 г

• Помидоры - 100 г

• Растительное масло - 5 мл

• Твердый сыр - 50 г

• Соль по вкусу

• Перец черный молотый по вкусу

1. Все овощи, кроме помидоров, помыть и нарезать крупным кубиком.

2. Припустить в подсоленной воде или на водяной бане, посолить, слить воду и переложить в форму для запекания.

3. Приготовить соус. Помидоры ошпарить, снять кожицу и прокрутить в мясорубке, обжарить на растительном масле с добавлением томатной пасты, посолить и поперчить. Снять с огня, немного остудить, затем смешать с творогом и тертым сыром, после чего равномерно распределить сверху овощей в форме для запекания.

4. Разогреть духовку до 170–180 градусов, поставить овощи и выпекать примерно 15 минут на средней полке.

Подробный пошаговый рецепт запеканки

Овощная запеканка по-абхазски

• Картофель - 3 штуки

• Кабачки - 2 штуки

• Баклажаны - 2 штуки

• Помидоры - 3 штуки

• Аджика - 1 столовая ложка

• Майонез по вкусу

• Яйцо куриное - 4 штуки

• Сыр - 300 г

• Зелень - 1 пучок

1. Смазать противень подсолнечным маслом. Все овощи должны быть нарезаны тонкими кружочками.

2. На противень первым слоем укладываем картофель. Солим по вкусу. На каждый кружочек кладем по капле майонеза.

3. Следующим слоем выкладываем равномерно кабачок. На него тоже по капельке майонеза сверху. Далее то же самое с баклажаном третьим слоем.

4. В отдельной миске смешиваем аджику с подсолнечным маслом, перемешиваем, равномерно поливаем овощи на противне. Равномерно посыпаем половиной нарубленной зелени.

5. Четвертым слоем выкладываем помидоры. Посыпаем тертым сыром и оставшейся зеленью.

6. В миске смешиваем яйца с небольшим количеством аджики. Поливаем сверху, как глазурью, так, чтобы яйца равномерно заполнили пространство между овощами.

7. Запекаем при температуре 130 градусов в течение часа.

Подробный пошаговый рецепт запеканки

Запеканка из кабачков с фетой и чесноком

• Кабачки - 1 кг

• Лук репчатый - 2 штуки

• Яйцо куриное - 4 штуки

• Оливковое масло - 50 мл

• Сыр фета - 300 г

• Чеснок - 2 зубчика

• Зелень - 1 пучок

1. Лук, чеснок мелко режем и обжариваем на масле до золотистого цвета, добавляем бекон.

2. Кабачки натираем на крупной терке и слегка обжариваем на сковородке. Оставляем минут на 10, чтобы стекла лишняя жидкость.

3. Соединяем жареный лук, кабачки, добавляем измельченный сыр, зелень, вливаем взбитые яйца.

4. Посуду для запекания смазываем маслом, заполняем смесью, посыпаем тертым сыром и выпекаем в духовке 30 минут при 190 градусах.

5. Запеканку слегка остужаем, нарезаем на порции и подаем к столу, полив маслом.

Подробный пошаговый рецепт запеканки

Капустная запеканка

• Белокочанная капуста - 250 г

• Яйцо куриное - 2 штуки

• Куркума - 1 чайная ложка

• Молотый кориандр - 1 чайная ложка

• Соль по вкусу

• Перец черный молотый по вкусу

• Сыр - 50 г

• Чеснок - 2 зубчика

1. Тонко шинкуем капусту, после чего солим и давим, чтобы дала сок и немного уменьшилась в объеме.

2. Добавляем яйца; если белки предварительно взбить, запеканка получится пышнее, я в данном случае не взбивала. Приправляем чесноком, перцем, кориандром, куркумой (по 1 ч. л. без горки). Можно вместо кориандра и куркумы добавить мускатный орех.

3. Трем сыр, часть сыра вмешиваем в капусту.

4. Выкладываем капусту в форму для запекания, оставшимся сыром посыпаем.

5. Выпекать в предварительно разогретой духовке 25–30 минут при 180 градусах.

Подробный пошаговый рецепт запеканки

Приятного аппетита!

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