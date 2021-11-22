Беженка из Ирака: были уверены, что нас пропустят в Германию, но этого не произошло…

Семья с трудом пережила все испытания.– вспоминает события того дня 24-летняя девушка. –Девушка не скрывает слез… Муж крепко обнимает ее за плечи., – показывает Вана на импровизированный шалаш из одеяла, которые обычно наспех строят дома наши дети. Вот только в данном случае это – не игра. Это суровые реалии жизни.Прощаясь, ловлю себя на мысли, что мы ничего не можем пообещать этим измученным людям. Улыбаюсь и делаю искренний комплимент Ване. Она и вправду очень красивая девушка с бездонными, но очень грустными глазами. Моя собеседница улыбается и заливается краской… Пусть хоть на минуту она почувствует себя счастливой…