Беженка из Ирака: были уверены, что нас пропустят в Германию, но этого не произошло…

Вана оказалась на границе вместе с мужем и 5-летней дочерью не случайно. Вместе с семьей они бежали от опасностей, которые подстерегали их в Ираке.
– У нас в стране нет стабильности. Мы не можем обеспечить наших детей всем необходимым. В Беларуси мы жили два месяца. Поначалу снимали жилье в Минске, затем вместе с родственниками подались на границу, потому что были уверены, что нас пропустят в Германию, но этого не произошло.
Семья с трудом пережила все испытания.
– Красивый оранжевый дым оказался ядом, – вспоминает события того дня 24-летняя девушка. – Мы не могли дышать. Сдавило горло, слезы катились градом. Я как могла закрывала руками лицо дочери. Но едкий газ попал малышке в глаза… Вы знаете, дыхание у нас всех до сих пор затруднено. Почему в мирное время мы не можем дышать полной грудью? Почему мы вынуждены жить ожиданием и просто сидеть на месте? Мы благодарны за помощь белорусской стороне. Но очень хочется, чтобы этот кошмар с нашим пребыванием закончился и мы оказались в Германии.
Девушка не скрывает слез… Муж крепко обнимает ее за плечи.
– Пока это наш дом, – показывает Вана на импровизированный шалаш из одеяла, которые обычно наспех строят дома наши дети. Вот только в данном случае это – не игра. Это суровые реалии жизни.
Прощаясь, ловлю себя на мысли, что мы ничего не можем пообещать этим измученным людям. Улыбаюсь и делаю искренний комплимент Ване. Она и вправду очень красивая девушка с бездонными, но очень грустными глазами. Моя собеседница улыбается и заливается краской… Пусть хоть на минуту она почувствует себя счастливой…