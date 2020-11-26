"Была здорова, а стала калекой": Светличная рассказала о своем состоянии

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная сообщила, как чувствует себя после госпитализации, пишет РИА Новости.
– Было предположение, что может быть микроинсульт. Но все обошлось. Хожу по кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку – есть силы в руках, по крайней мере, это уже неплохо, – поделилась Светличная.
Артистка добавила, что ее плохое самочувствие объясняется травмой, которую она получила во время записи интервью в июле этого года. В ходе беседы Светличной на голову упала установка, на которой был размещен софит.
Фото: РИА Новости
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