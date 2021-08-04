Был задержан мужчина, который угрожал взорвать здание правительства Украины

Угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина Украины задержали правоохранители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на один из местных телеканалов.
Ранее стало известно, что в здании правительства началась полицейская операция.
– В столице Украины введен режим полицейской специальной операции. Сейчас с мужчиной проводятся переговоры, – указывается в информации.
В случае отказа добровольно сдаться к злоумышленнику будут применены "полицейские меры, предусмотренные законом".
На месте инцидента работают взрывотехники.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале предположил, что возможен штурм здания. По информации СМИ, весь квартал оцеплен силовиками.
Видео: РИА Новости