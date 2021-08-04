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  2. Был задержан мужчина, который угрожал взорвать здание правительства Украины

Был задержан мужчина, который угрожал взорвать здание правительства Украины

Угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина Украины задержали правоохранители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на один из местных телеканалов. 

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Ранее стало известно, что в здании правительства началась полицейская операция. 

– В столице Украины введен режим полицейской специальной операции. Сейчас с мужчиной проводятся переговоры, – указывается в информации.  

В случае отказа добровольно сдаться к злоумышленнику будут применены "полицейские меры, предусмотренные законом".

На месте инцидента работают взрывотехники. 

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале предположил, что возможен штурм здания. По информации СМИ, весь квартал оцеплен силовиками.  

Видео: РИА Новости
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