Был задержан минчанин, который разбрасывал "ежи" около РУВД

Вечером 2 февраля возле Первомайского РУВД Минска сотрудники ОМОНа задержали 56-летнего мужчину. Он разбрасывал около здания райотдела металлические шипы и пробил колеса в трех служебных авто. Об этом пишет в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Установили, что нарушитель совершал противоправные действия несколько месяцев. Он сам делал «ежей» из гвоздей и разбрасывал их перед тем, как приезжали милицейские машины.
Материалы проверки по данному факту переданы в Первомайский РОСК (г.Минска) для дачи правовой оценки действиям подозреваемого.
Видео МВД
Опубликовано:
3889