Был задержан минчанин, который разбрасывал "ежи" около РУВД

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Установили, что нарушитель совершал противоправные действия несколько месяцев. Он сам делал «ежей» из гвоздей и разбрасывал их перед тем, как приезжали милицейские машины.Материалы проверки по данному факту переданы в Первомайский РОСК (г.Минска) для дачи правовой оценки действиям подозреваемого.Видео МВД