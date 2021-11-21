Бычковский: польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов и конструктивном диалоге

Комментируя текущую обстановку, складывающуюся на государственной границе, официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский заявил: несмотря на происходящие политические процессы, в ведомстве отмечают, что польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов, в основе которых лежит принцип конструктивного диалога:
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- Польская сторона выходит с инициативой поиска адекватных решений, в том числе с учетом интересов беженцев, оказавшихся в критической ситуации. Такие контакты уже есть как на уровне пограничных уполномоченных, так и по линии оперативно-дежурных служб. Мы со своей стороны, как и ранее, открыты для обсуждения равноправного и взаимовыгодного сотрудничества по вопросам обеспечения пограничной безопасности, - сказал Антон Бычковский.
Положительные тенденции отмечает и начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский:
- Обмен информацией, который в последнее время носил формальный характер, стал более конструктивным. Польские коллеги стали в рабочем порядке выходить на связь с оперативно-ситуационным пунктом управления Брестской пограничной группы для совместной работы над разрешением возникающих вопросов. Буквально вчера вечером по инициативе польской стороны мы обменялись информацией по ситуации с очередями вблизи пункта пропуска Козловичи — Кукурыки. Польские пограничники предложили увеличить количество машин, запускаемых на их территорию. Также, стали поступать сведения о применении авиации Пограничной стражей Польши. Несмотря на непростую ситуацию на ряде участков границы, сложностей во взаимопонимании не возникает. Если раньше вести диалог в чем-то было затруднительно, то сейчас мы в прямом смысле говорим на одном языке. Общение происходит на русском.