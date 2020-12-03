«Быў. Ёсць. Буду…». В Большом театре проходят мероприятия в честь 90-летия Владимира Короткевича

Центральным событием празднований стала опера Дмитрия Смольского «Сівая легенда» на либретто Владимира Короткевича, сделавшаяся за долгие годы визитной карточкой театра.
– Я вначале музыку написал, выстроил драматургию, я знал, о чем будут петь, – каждую арию. А потом уже Короткевич сочинил к этой музыке стихи, – вспоминал в разговоре со мной народный артист Беларуси Дмитрий Брониславович Смольский. – Я к нему недели три каждый день ходил домой, мы работали, и получилась прекрасная поэзия. Володя говорил: «Я ее в свой сборник включу!»
Наверняка такая легкость связана с тем, что сам Короткевич был одарен замечательными музыкальными способностями. В этом можно убедиться, побывав в Большом театре на выставке, которую организовал Государственный музей истории белорусской литературы.
Здесь есть пюпитр с бетховенским «Сурком» и фотографией девятилетнего Володи за фортепиано.
– В своих воспоминаниях он писал: «Абсолютный музыкальный слух сочетался с абсолютной ленью», – рассказывает заведующая научно-экспозиционным отделом музея Ольга Гулева.
Музыкантом Владимир Короткевич так и не стал, но две известнейшие белорусские оперы – «Дзікае паляванне караля Стаха» Владимира Солтана и «Сівая легенда» Дмитрия Смольского – написаны на сюжеты его произведений.
Выставка и буккроссинг, приуроченные к показу «Сівой легенды», стали ярким событием в жизни Большого театра.
– Нам нравится такой формат, и зрителям – тоже, – рассказывает ведущий редактор службы информации Большого театра Елена Балабанович. – Театр – искусство синтетическое. Мы пошли дальше – объединяем самые разные искусства в стенах театра. Не раз театр делал выставки одного дня перед национальными спектаклями вместе с Музеем древнебелорусской культуры Национальной академии наук. Выставлялись у нас и слуцкие пояса, и настоящие раритеты – чудотворные иконы XVII столетия.
Юбилей – прекрасный повод высказать слова благодарности не только писателю, театру, музею, но и читателям, зрителям, которые сохраняют неподдельный интерес к высокой культуре.
– Я сегодня узнала совершенно потрясающую цифру, – сказала в своем выступлении поэт и журналист Тамара Вятская. – У нас в городе 18 детских библиотек, и ежедневно их посещает 3600 читателей.
Получается, в среднем по 200 читателей в день в каждой детской библиотеке. Немалая цифра, особенно с учетом нынешних эпидемических ограничений.
Несколько слов сказали и артисты театра.
Заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова, исполнявшая в этот вечер партию Любки, вышла к зрителям загримированная и одетая для выхода на сцену, чтобы поблагодарить их за преданность театру.
– Спектакль «Сівая легенда» нам, артистам, особенно дорог, – призналась она, – ведь это единственный спектакль в нашем театре на белорусском языке, на либретто нашего замечательного писателя Владимира Короткевича. Сегодня все артисты будут работать для вас с особым трепетом, потому что это наша история, наш язык.
– Для меня Короткевич сродни Достоевскому по своей глубине, – сказала лауреат международных конкурсов Елена Золова, исполняющая в спектакле партию Ирины.
А потом зазвучала музыка…
Выставку книг и фотографий Владимира Короткевича можно посмотреть в Большом театре до 4 декабря.
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«Быў. Ёсць. Буду…». В Большом театре проходят мероприятия в честь 90-летия Владимира Короткевича
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