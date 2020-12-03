«Быў. Ёсць. Буду…». В Большом театре проходят мероприятия в честь 90-летия Владимира Короткевича

– вспоминал в разговоре со мнойНаверняка такая легкость связана с тем, что сам Короткевич был одарен замечательными музыкальными способностями. В этом можно убедиться, побывав в Большом театре на выставке, которую организовал Государственный музей истории белорусской литературы.Здесь есть пюпитр с бетховенским «Сурком» и фотографией девятилетнего Володи за фортепиано.– рассказываетМузыкантом Владимир Короткевич так и не стал, но две известнейшие белорусские оперы – «Дзікае паляванне караля Стаха» Владимира Солтана и «Сівая легенда» Дмитрия Смольскогонаписаны на сюжеты его произведений.Выставка и буккроссинг, приуроченные к показу «Сівой легенды», стали ярким событием в жизни Большого театра.– рассказываетЮбилей – прекрасный повод высказать слова благодарности не только писателю, театру, музею, но и читателям, зрителям, которые сохраняют неподдельный интерес к высокой культуре.– Я сегодня узнала совершенно потрясающую цифру, – сказала в своем выступлении поэт и журналист Тамара Вятская. – У нас в городе 18 детских библиотек, и ежедневно их посещает 3600 читателей.Получается, в среднем по 200 читателей в день в каждой детской библиотеке. Немалая цифра, особенно с учетом нынешних эпидемических ограничений.Несколько слов сказали и артисты театра.Заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова, исполнявшая в этот вечер партию Любки, вышла к зрителям загримированная и одетая для выхода на сцену, чтобы поблагодарить их за преданность театру.– призналась она,– сказалаисполняющая в спектакле партию Ирины.А потом зазвучала музыка…Выставку книг и фотографий Владимира Короткевича можно посмотреть в Большом театре до 4 декабря.Фото автора