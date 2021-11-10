Бузовский: нам необходимо выбрать стратегию борьбы с деструктивными силами

Нам принципиально важно не просто понимать, как происходили «цветные революции» в других странах и как попытки подобного предпринимались в Беларуси. Нам необходимо осознать произошедшее, сделать выводы из серьезных уроков и выбрать стратегию борьбы с деструктивными силами. Об этом на круглом столе в редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня», посвященном началу совместного с аналитическим центром ЕСООМ международного аналитического проекта «Привкус цветных революций», заявил заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский.

Рассматривая глобальные тенденции, в рамках которых сегодня лихорадит мир, нельзя не учитывать, что часть молодежной среды, определенных бизнес-кругов, да и просто населения страны пропиталась мыслями о неизбежной необходимости встраивания в глобализирующийся мир, в котором нам определят нишу внешние игроки, отметил Игорь Бузовский:

– В то же время существует и другая стратегия – не слепое использование навязываемых извне шаблонов глобального мира, а стремление строить государство с безусловными национальными интересами во главе угла, с интересами простых людей, которые веками формировали собственные ценности и сохраняли их.

Заместитель министра информации убежден:

– Нам принципиально важно не просто понимать, как происходило подобное в других странах и что происходит у нас. Нам необходимо осознать произошедшее, сделать выводы из серьезных уроков, позволяющие грамотно и с высокой степенью ответственности перед прошлыми, нынешним и будущими поколениями принять решение, выбрать стратегию борьбы с деструктивными силами.

Полный текст круглого стола будет опубликован в газете «СБ. Беларусь сегодня» и на портале sb.by в четверг, 11 ноября.