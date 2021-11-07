Бузова заявила о полумиллионной задолженности МХАТа перед ней

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что Московский Художественный академический театр имени М. Горького задолжал ей полумиллионный гонорар за спектакль «Чудесный грузин». Звезда намерена решать этот вопрос при помощи адвоката. Об этом пишет Lenta.ru.
По ее словам, руководство театра не оповещало ее об отмене постановки. Кроме того, артистка сообщила, что ей не выплатили зарплату.
- Со мной не выходят на связь. Я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом, - сказала Бузова в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Ранее новый гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман объяснил, что причиной отмены спектакля с Бузовой стали финансовые проблемы. Он отметил, что это связано и с низкими продажами билетов. По его словам, он говорил с Бузовой и предупреждал ее о снятии спектакля.
Напомним, 31 октября стало известно об отмене спектакля с участием Бузовой «Чудесный грузин», показ которого должен был показан на сцене МХАТа 2 ноября. Позднее певица, комментируя отмену спектакля с ее участием, пожелала театру, чтобы продажи билетов на все спектакли были такими же, как на «Чудесного грузина», и прикрепила скриншот, из которого следует, что все билеты на постановку были проданы.
Фото: instagram.com/buzova86