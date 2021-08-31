Бузова рассказала о том, сколько тратит в месяц

Популярная российская певица Ольга Бузова на своей странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей необходимо минимум пять миллионов российских рублей ежемесячно.
«Сейчас я пoсчитаю, их (расходов. – Прим.ред.) просто oчень много. Мои затраты в месяц на oбеспечение меня, моей команды, семьи, творчества – минимум пять миллионов рублей. Точно эту сумму я зарабатываю, потoму что я ее трачу», – поделилась информацией исполнительница.
К этим расходам Ольга Бузова добавила коммунальные платежи, траты на путешествия и ремонт в квартире.
О своих доходах звезда российского шоу-бизнеса предпочла не распространяться, но при этом подчеркнула, что налоги платит исправно.
Фото: РИА Новости