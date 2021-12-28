Бузова рассказала, как учила Собчак создавать страницу в Instagram и резать помидоры

В эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" российская певица Ольга Бузова рассказала, как относится к критике от бывшей коллеги по телестройке "Дом-2" Ксении Собчак.
Кадр из видео
– Ксения не нуждается в моих уроках. Она самодостаточная, умная и сильная личность. Если она может себе позволить меня осудить, то я этого делать не буду. Я отношусь к ней с большим уважением и благодарностью. Я запоминаю только хорошее, никогда не была мстительной. Каждый раз, когда меня унижают и оскорбляют, я принимаю это за опыт, я учусь становиться сильнее. Я не умею отвечать на хамство и на злость, поэтому я легкая добыча для всех критиков, – подчеркнула Ольга Бузова.
Теледива вспомнила, как учила создавать Собчак аккаунт в социальный сети Instagram, а также резать помидоры:
– Был случай в 2005 году, когда она пришла на кухню, мы резали вместе салат, и она положила туда попку от помидора. Когда я это увидела, то сказала ей, что такое нужно отрезать. Кстати, попку в огурцах я тоже научила ее отрезать.