Бузова прокомментировала отмену спектакля "Чудесный грузин" с ее участием

, – рассказала телеведущая.Бузова добавила, что СМИ вмиг подхватили неправдивую информацию и начали пестрить заголовками:– подчеркнула Ольга, приложив в качестве доказательства скриншот с сайта театра, где написано, что билеты на спектакль распроданы.отметила Бузова.Исполнительница поделилась, что на днях с ней в эсэмэс попрощались некоторые коллеги, хотя в графике у нее еще стояли спектакли 2 ноября и 23 декабря:Телеведущая также написала, что ей обидно за спектакль, над которым шла работа несколько месяцев, а также за актеров, за режиссера, худрука и многих других, кто работал над постановкой:Пока руководство театра не дало ответа на заявление Ольги Бузовой.Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Джугашвили в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. В нем телеведущая сыграла роль певицы Беллы Шанталь. Тогда это вызвало большой резонанс со стороны как профессиональных актеров, так и политических партий.