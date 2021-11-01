Бузова прокомментировала отмену спектакля "Чудесный грузин" с ее участием

Ранее стало известно, что спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, который должен был состояться 2 ноября, перенесли на неопределенный срок. По словам руководства, причиной переноса стали низкие продажи в период антиковидных ограничений, только вот сама новоиспеченная актриса с этим не согласна. На своей странице в Insagram Ольга Бузова поведала свою версию происходящего.
Фото: РИА Новости
– Это лето началось с того, что мне пришлось защищать себя и МХАТ от хейтеров. Сейчас пришло время мне защищаться от лжи руководства театра МХАТ и рассказывать правду вам. Мы очень долго ждали, когда нам выделят дату. И вот наконец-то у всех актеров, а их в постановке "Чудесный грузин" аж 30, нашлось время, и мы выбрали 2 ноября. С внесением в афишу все тянули, и за неделю до показа наконец-то билеты появились в продаже! Без рекламы их скупили за считаные дни… Но новое руководство МХАТа это не устроило! И господин Кехман [новый гендиректор театра] дал задание снять спектакль "Чудесный грузин" и выдать новость, что отмена связана с плохой покупкой билетов на Бузову, – рассказала телеведущая.
Бузова добавила, что СМИ вмиг подхватили неправдивую информацию и начали пестрить заголовками:
– То есть снова виновата только Бузова? Где-то я это уже слышала…И вообще, что значит "плохие продажи"? Если билетов уже не было в кассах… – подчеркнула Ольга, приложив в качестве доказательства скриншот с сайта театра, где написано, что билеты на спектакль распроданы.
– Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты, если это ложь? Чтобы очернить меня и приподнять себя? Ну этот вариант делают многие в шоу-бизнесе, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство, – отметила Бузова.
Исполнительница поделилась, что на днях с ней в эсэмэс попрощались некоторые коллеги, хотя в графике у нее еще стояли спектакли 2 ноября и 23 декабря:
– У меня подписан договор, который находится в доступе. Если господину Кехману не нравится моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто…Это право театра, но не вводите в заблуждение зрителя.
Телеведущая также написала, что ей обидно за спектакль, над которым шла работа несколько месяцев, а также за актеров, за режиссера, худрука и многих других, кто работал над постановкой:
– Я, как актриса, выполняю все, что должна была, и готова была выйти 2 ноября на сцену вместе со своими коллегами. Я против таких игр, я за правду! Удачи МХАТ.
Пока руководство театра не дало ответа на заявление Ольги Бузовой.
Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Джугашвили в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. В нем телеведущая сыграла роль певицы Беллы Шанталь. Тогда это вызвало большой резонанс со стороны как профессиональных актеров, так и политических партий.