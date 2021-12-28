Бузова об отмене спектакля МХАТа с ее участием: руководство театра обесценило не меня, а труд других актеров

– отметила Ольга Бузова.При этом певица добавила, что благодарна МХАТу и с удовольствием бы сыграла в постановке "Чудесный грузин" еще раз.Знаменитость также ответила на вопрос о том, как она относится к советскому государственному деятелю Иосифу Сталину, который является ключевой фигурой в спектакле "Чудесный грузин":Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Джугашвили в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. В нем телеведущая сыграла роль певицы Беллы Шанталь. Тогда это вызвало большой резонанс со стороны как профессиональных актеров, так и политических партий. 31 октября стало известно об отмене спектакля с участием Бузовой, показ которого должен был состояться во МХАТе 2 ноября. По словам руководства, причиной переноса стали низкие продажи в период антиковидных ограничений. Позже стало известно, что спектакль закрыли.