Бузова об отмене спектакля МХАТа с ее участием: руководство театра обесценило не меня, а труд других актеров

В эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" российская певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала отмену, а затем закрытие спектакля "Чудесный грузин" во МХАТе с ее участием.
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– Я не могу комментировать поступки других людей. От себя сделала все для своей роли. Я пахала круглосуточно, как и вся команда, которую уволили вместе со мной. Яков Кехми сказал, что Бузова играть во МХАТе не будет. Хорошо, убери меня. Почему тогда должна страдать вся труппа? Там было столько потрясающих актеров, которые проработали во МХАТе на трудовой книжке много лет, но никто об этом не сказал. Он обесценил не меня, а труд других актеров. Кехми закрыл спектакль при полном солд-ауте. Впервые за последние три года 11 и 12 июня в театре МХАТ был аншлаг на моих постановках, причем мое нахождение на сцене суммарно – меньше пятнадцати минут, – отметила Ольга Бузова.
При этом певица добавила, что благодарна МХАТу и с удовольствием бы сыграла в постановке "Чудесный грузин" еще раз.
Знаменитость также ответила на вопрос о том, как она относится к советскому государственному деятелю Иосифу Сталину, который является ключевой фигурой в спектакле "Чудесный грузин":
– Это наша история, а я с уважением отношусь к истории. Я не имею никакого права комментировать это публично. Пускай каждый человек выберет свою позицию.
Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Джугашвили в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. В нем телеведущая сыграла роль певицы Беллы Шанталь. Тогда это вызвало большой резонанс со стороны как профессиональных актеров, так и политических партий. 31 октября стало известно об отмене спектакля с участием Бузовой, показ которого должен был состояться во МХАТе 2 ноября. По словам руководства, причиной переноса стали низкие продажи в период антиковидных ограничений. Позже стало известно, что спектакль закрыли.