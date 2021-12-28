Бузова о белорусском X-Factor: сделали намного больше, чем просто шоу

Таким мнением поделилась известная российская певица и одна из наставниц шоу "X-Factor Беларусь" Ольга Бузова в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
Отвечая на вопрос о том, что знаменитость рассказывала о белорусском шоу талантов в России, Бузова отметила, что ей даже не приходилось первой что-то говорить, наоборот, все спрашивали у нее:
– Удивительно, но факт! Все мои знакомые, подруги, семья постоянно расспрашивали меня о белорусском "X-факторе". Они, не имея возможности смотреть в прямом эфире, даже включали его выпуски на YouTube. Я понимаю, что Беларусь сделала намного больше, чем просто шоу. Хочу отметить, что и я как наставница и человек, который отдал этому проекту полгода своей жизни, многое сделала для ребят и шоу в целом. Я также хочу поблагодарить Беларусь и шоу «X-Factor», вы позволили мне раскрыться. После него многие узнали меня с другой стороны, – отметила Ольга Бузова.