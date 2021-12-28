Бузова о финалистах X-Factor: они станут звездами потому, что не расслабляются ни на секунду

– Это не только его победа. Она – наша, ведь человек побеждает не один, за ним стоит команда. Андрей [Панисов] благодарный человек, и он до сих пор говорит: «Если бы не Оля Бузова, меня бы не было в финале», – сказала теледива.
Ведущие программы спросили Ольгу, есть ли шанс у троих финалистов белорусского Х-Factor стать знаменитыми?
– Они станут звездами потому, что не расслабляются ни на секунду. Я им сразу сказала, что как только они расслабятся, тот, кто работает больше, их обгонит. Я работаю всю жизнь и ребят этому тоже научила. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Все истины давно сказаны. Только работа и вера. Также все зависит от того, как ребята воспользуются своим шансом [после шоу], – подчеркнула певица.
Бузова о белорусском X-Factor: сделали намного больше, чем просто шоу