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  2. Бузова о финалистах X-Factor: они станут звездами потому, что не расслабляются ни на секунду

Бузова о финалистах X-Factor: они станут звездами потому, что не расслабляются ни на секунду

25 декабря завершился суперфинал талант-шоу X-Factor Belarus. Победителем первого проекта такого формата стал 28-летний Андрей Панисов из команды Ольги Бузовой. В эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» российская певица и наставник телешоу прокомментировала победу своего подопечного, а также спрогнозировала шансы других финалистов стать знаменитыми.


– Это не только его победа. Она – наша, ведь человек побеждает не один, за ним стоит команда. Андрей [Панисов] благодарный человек, и он до сих пор говорит: «Если бы не Оля Бузова, меня бы не было в финале», – сказала теледива. 

Ведущие программы спросили Ольгу, есть ли шанс у троих финалистов белорусского Х-Factor стать знаменитыми?

– Они станут звездами потому, что не расслабляются ни на секунду. Я им сразу сказала, что как только они расслабятся, тот, кто работает больше, их обгонит. Я работаю всю жизнь и ребят этому тоже научила. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Все истины давно сказаны. Только работа и вера. Также все зависит от того, как ребята воспользуются своим шансом [после шоу], – подчеркнула певица. 

Бузова о белорусском X-Factor: сделали намного больше, чем просто шоу
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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