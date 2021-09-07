Бузин: никуда наши ребята воевать не поедут. Они будут защищать собственные границы и решать задачи в интересах нашего государства

В эфире телеканала СТВ доктор военных наук, профессор Николай Бузин, говоря о потенциальной службе молодых граждан Беларуси в Афганистане, заявил, что по закону это недопустимо. Эксперт отметил, что они будут защищать собственные границы и решать задачи только в интересах нашего государства.
– У нас есть свои интересы, но есть и законодательство. Его никто нарушать не собирается, поэтому никуда белорусские ребята воевать не поедут. Они будут только на своей территории защищать собственные границы и решать задачи в интересах нашего государства, – отметил Николай Бузин.
Вместе с тем профессор уточнил, что Афганистан не представляет угрозы для национальной безопасности Беларуси.
– У нас есть пограничные войска и все остальные, кто закрывает границы, решает задачи по обеспечению территориальной целостности Беларуси. В том числе есть силы ОДКБ. Если мы говорим насчет Афганистана, им, наверное, проще через Пакистан уйти в другие государства. Тем более мы не та страна, которая так интересна, кроме как транзит, – обратил внимание Николай Бузин.