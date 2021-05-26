С 7 июня 2021 года на Белорусской универсальной товарной бирже будет применяться новый алгоритм проведения биржевых торгов услугами в сфере лесного хозяйства. Изменения вводятся по предложению Министерства лесного хозяйства и участников рынка для обеспечения более эффективного формирования цен на лесохозяйственные услуги, сообщили в пресс-службе БУТБ.
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- После вступления в силу изменений в регламент биржевых торгов услугами в области лесоводства и лесозаготовок покупатели смогут увеличивать стоимость услуги, если на их заявку не откликнулся ни один продавец. Так у лесхозов появится возможность оперативно удовлетворять горящие заявки, не дожидаясь следующих торгов. В свою очередь, продавцы смогут подавать встречные заявки с предложением повысить цену услуги и, соответственно, получать дополнительную прибыль. То есть новый алгоритм будет выгоден обеим сторонам сделки, в равной степени учитывать интересы лесхозов и представителей частного бизнеса, - прокомментировали в БУТБ.
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БУТБ вводит новый алгоритм торгов услугами в сфере лесного хозяйства
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