БУТБ рассчитывает увеличить товарооборот Беларуси и регионов России

В частности, планируется задействовать деловые контакты Торгового представительства и информировать российский бизнес о возможностях БУТБ как эффективной платформы для ведения торгово-закупочной деятельности.– сказалподчеркнул, что биржа может стать первичной точкой входа на белорусский рынок для всех представителей российского бизнеса.– добавил Александр Осмоловский.В качестве примера он привел компанию из Калининградской области, которая реализовала через торговую площадку рапсовое масло на сумму свыше 1 миллиона евро. Покупателем выступило литовское предприятие. В БУТБ добавили, что транзитные сделки сегодня приобретают все большую популярность.Фото предоставлены пресс-службой БУТБ