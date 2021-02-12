БУТБ рассчитывает увеличить товарооборот Беларуси и регионов России

Белорусская универсальная товарная биржа и Торговое представительство России в Беларуси намерены совместно содействовать увеличению товарооборота между странами, сообщили в пресс-службе БУТБ.
В частности, планируется задействовать деловые контакты Торгового представительства и информировать российский бизнес о возможностях БУТБ как эффективной платформы для ведения торгово-закупочной деятельности.
– Торговое представительство проводит различные мероприятия в режиме видеоконференций с участием российских деловых кругов. При этом ключевыми соорганизаторами выступают региональные Центры поддержки экспорта. В качестве одного из направлений сотрудничества предлагаем включить в программы мероприятий презентацию возможностей БУТБ. Уверен, российским бизнесменам будет полезно узнать о таком перспективном инструменте для работы с белорусскими партнерами. Кроме того, мы готовы добавить отдельный информационный блок, посвященный биржевой торговле, в подготовленный Торговым представительством «Путеводитель для бизнеса по Республике Беларусь», которым руководствуются многие российские компании, заинтересованные в работе на белорусском направлении, – сказал глава представительства Юрий Золотарев.
Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подчеркнул, что биржа может стать первичной точкой входа на белорусский рынок для всех представителей российского бизнеса.
– Более того, регистрация на нашей площадке автоматически открывает доступ к 25 тысячам компаний из 64 стран. Этим активно пользуются зарубежные участники торгов, – добавил Александр Осмоловский.
В качестве примера он привел компанию из Калининградской области, которая реализовала через торговую площадку рапсовое масло на сумму свыше 1 миллиона евро. Покупателем выступило литовское предприятие. В БУТБ добавили, что транзитные сделки сегодня приобретают все большую популярность.
Фото предоставлены пресс-службой БУТБ
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БУТБ рассчитывает увеличить товарооборот Беларуси и регионов России
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