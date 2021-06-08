БУТБ провела первую сделку по реализации белорусской кожевенной продукции в Италию

уточнилС конца апреля текущего года на бирже каждую неделю проводятся экспортные торги кожевенным сырьем и полуфабрикатом "вет-блю". По словам пресс-секретаря, на каждой торговой сессии существует повышенный интерес иностранных участников к выставленным лотам. В настоящий момент основными рынками сбыта этой продукции являются Великобритания и Россия, но по мере развития данного направления география продаж со временем расширяется.обратил внимание Роман Янив.Всего с начала 2021 года через БУТБ на экспорт реализовано кожевенной продукции на сумму 2,1 млн долларов.