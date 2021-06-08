Италия начала покупать белорусскую кожевенную продукцию на Белорусской универсальной товарной бирже, передает БЕЛТА.
– На Белорусской универсальной товарной бирже зарегистрирована первая сделка по реализации белорусской кожевенной продукции в Италию. На последней торговой сессии итальянская компания приобрела пробную партию дубленого полуфабриката "вет-блю" на сумму 35 тысяч долларов. При этом общая сумма сделок, совершенных иностранными покупателями, составила порядка 500 тысяч долларов. Ожидается, что в дальнейшем объемы поставок "вет-блю" в Италию и другие страны Европы будут расти, поскольку спрос на эту продукцию со стороны зарубежных компаний заметно превышает предложение, – уточнил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.
С конца апреля текущего года на бирже каждую неделю проводятся экспортные торги кожевенным сырьем и полуфабрикатом "вет-блю". По словам пресс-секретаря, на каждой торговой сессии существует повышенный интерес иностранных участников к выставленным лотам. В настоящий момент основными рынками сбыта этой продукции являются Великобритания и Россия, но по мере развития данного направления география продаж со временем расширяется.
– Например, совсем недавно первые сделки по закупке "вет-блю" совершили польские и литовские компании, а на последней торговой сессии контракт с белорусским кожевенным комбинатом заключило предприятие из Италии. Надеемся, что эта пилотная сделка станет отправной точкой для долгосрочного сотрудничества, – обратил внимание Роман Янив.
Всего с начала 2021 года через БУТБ на экспорт реализовано кожевенной продукции на сумму 2,1 млн долларов.
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БУТБ провела первую сделку по реализации белорусской кожевенной продукции в Италию
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