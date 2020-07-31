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БУТБ прорабатывает возможность организации торгов российской лесопродукцией

Возможность реализации российской лесопродукции на торгах Белорусской универсальной товарной биржи стала центральной темой переговоров представителей БУТБ и Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области России. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив по итогам видеоконференции.


Во время дискуссии российской стороне было предложено два перспективных варианта сотрудничества. Первый предполагает продажу российского круглого леса на внутреннем рынке Беларуси, второй – использование белорусской биржевой площадки для экспорта изготовленных в России пиломатериалов в третьи страны.

Эксперты БУТБ отметили, что у биржи есть положительный опыт организации таких торгов. В 2017 году по просьбе Министерства лесного комплекса Иркутской области успешно прошли несколько торговых сессий лесопродукцией, производимой в этом регионе России.

По итогам видеоконференции БУТБ и Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области договорились детально проработать все технические и экономические аспекты организации биржевых торгов российскими лесоматериалами, а затем в течение ближайших нескольких недель провести повторную встречу.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ – одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи – содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесоматериалы, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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