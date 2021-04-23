С начала года цены на нерафинированное рапсовое масло, поставляемое на экспорт через Белорусскую универсальную товарную биржу, выросли в среднем на 28 процентов. Это позволило белорусским экспортерам получить дополнительную выручку более 220 тысяч евро. При этом, по мнению биржевых аналитиков, положительный ценовой тренд сохранится и во втором квартале текущего года, сообщили в пресс-службе БУТБ.
– Благоприятная конъюнктура на мировых рынках положительно влияет на динамику продаж продукции переработки масличных культур через биржевую площадку. По итогам последней торговой сессии 20 апреля экспортная биржевая котировка на рапсовое масло первого сорта составила 1054,5 евро за тонну на условиях DAP. Для сравнения, в январе такое же масло на аналогичных условиях продавалось по 822 евро за тонну. С учетом высокого спроса на белорусское рапсовое масло в Европе, где в связи с пандемией COVID-19 заметно снизились объемы производства, вероятнее всего, цены еще не достигли своего потолка, и во втором квартале рост котировок продолжится, – добавили в БУТБ.
Кроме того, важную роль в ценообразовании играет конкуренция. Как отметили на БУТБ, за последние три месяца она значительно выросла:
– Если раньше в качестве покупателей в торгах рапсовым маслом участвовали преимущественно компании из Европы, то сейчас на биржевую площадку пришли новые игроки, в первую очередь из Китая. Конкурируя с европейцами, они способствуют повышению экспортных цен. В результате по объемам сделок именно продавцы рапсового масла стали крупнейшими экспортерами сельхозпродукции через БУТБ.
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БУТБ прогнозирует рост экспортных цен на рапсовое масло
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