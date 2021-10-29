БУТБ при содействии Минлесхоза намерена запустить виджет о наличии остатков кругляка в регионах

Белорусская универсальная товарная биржа при содействии Минлесхоза намерена запустить виджет о наличии остатков кругляка на местах. Данные будут основываться, исходя из остатков по результатам торгов на бирже и сведений Минлесхоза по ресурсу древесины. Пользователи смогут задать группу и диапазон размеров и увидеть, сколько какого сырья осталось в том или ином регионе.



– При совместных действиях в Минлесхозом планируем запустить виджет в тестовом режиме в ноябре, «обкатаем» его и сделаем доступным для всех участников торгов. Продукт уже готов на 90 процентов. Хотелось бы, чтобы данные обновлялись хотя бы раз в квартал. Чем чаще, тем интерактивнее будет виджет. Любой участник торгов сможет увидеть, сколько каких сортиментов и где осталось для реализации через биржу. В результате, надеемся, будет спадать существующий ажиотаж на торгах круглой древесиной, – пояснил причину разработки проекта начальник управления торгов лесопродукцией БУТБ Максим Игнатенко во время круглого стола на 27-й международной специализированной выставке «Деревообработка-2021».

Игнатенко отметил, что с июля наблюдается снижение цен на кругляк. Так, например, кубометр сосны диаметром 14-25 сантиметров в июне стоил почти 350 рублей без НДС, в сентябре уже 312 рублей без НДС. Куб сосны диаметров от 26 сантиметров в июне был 469 рублей без НДС, в сентябре – 406 рублей. Куб ели диаметром 14-25 сантиметров оценивался в июне в 398 рублей, в сентябре – в 304 рубля. Кубометр елового кругляка диаметром от 26 сантиметров стоил в середине лета почти 470 рублей без НДС, в сентябре – 387. Примечательно, что 60 процентов покупателей – частные предприятия, четверть – организации концерна «Беллесбумпром», 13 процентов – предприятия системы Минлесхоза.

При этом назрела проблема дефицита круглых лесоматериалов, говорит представитель БУТБ.

– Баланс продаж по положению Минлесхоза в январе-октябре был 11,2 млн кубометров. Сегодня через биржу реализовано 12,7 млн кубометров на 575 млн долларов. Увеличились прочие рубки, плюс на биржу повторно выставляется невыбранный объем по расторгнутым договорам. На фоне роста цен в начале года многие принялись заключать сделки, которые не всегда исполняются в дальнейшем. По сути, такие сделки подогревали спрос, что влияло на ценник, – поясняет Игнатенко. – Учитывая, что большая часть круглых лесоматериалов реализуется через биржу, мы видим, что в основном проблема в том, что участники, возможно, не имеют полной информации по остаткам лесоматериалов, по сортиментам, диаметрам, породам, которые доступны в стране. Отсутствие информации подогревает спрос и заставляет брать то, что ежедневно выставляется на торгах. Поэтому и решили подключить виджет.

Чтобы повлиять на спрос кругляка, биржа все активнее «подключает» продавцов из России. В частности, в январе-сентябре на торги было выставлено более 37 тысяч кубометров кругляка из восточной соседки.

– Многих пугает факт предоплаты и риск получения некачественного сырья. Биржа бесплатно готова помочь: предоплата поступает на наш расчетный счет, мы оповещаем продавца о поступлении, он поставляет товар, после приемки мы перечисляем ему деньги. Если поставка не состоялась или товар пришел не того качества, мы возвращаем деньги покупателю. Таким образом, риски сведены к минимуму, – обращает внимание представитель БУТБ.

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