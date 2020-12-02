БУТБ и «Великий камень» будут совместно работать над привлечением китайских компаний на биржевые торги

В числе договоренностей – возможное участие в биржевых торгах резидентов парка «Великий камень», а также привлечение на биржевую площадку китайских компаний, заинтересованных в выходе на рынок Беларуси и сопредельных государств.– подчеркнулГотовность оказывать поддержку БУТБ в расширении сотрудничества с китайским бизнесом выразил