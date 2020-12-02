Белорусская универсальная товарная биржа и Компания по развитию индустриального парка «Великий камень» планируют объединить усилия и совместно содействовать укреплению торгово-экономических отношений Беларуси и Китая. Соответствующая договоренность достигнута сегодня, 2 декабря, по итогам двусторонних переговоров, рассказали в пресс-службе БУТБ.
В числе договоренностей – возможное участие в биржевых торгах резидентов парка «Великий камень», а также привлечение на биржевую площадку китайских компаний, заинтересованных в выходе на рынок Беларуси и сопредельных государств.
– Что касается экспорта, то наиболее перспективные позиции – отечественные пиломатериалы и молочная продукция. Эти товары пользуются стабильно высоким спросом в Китае, а на бирже аккредитованы все крупнейшие производители, готовые предложить зарубежным партнерам конкурентоспособные цены и удобную логистику. В то же время мы хотели бы привлечь на торги китайских поставщиков аминокислот и других кормовых добавок. Это позволит белорусским сельхозпредприятиям существенно экономить на закупках, – подчеркнул первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков.
Готовность оказывать поддержку БУТБ в расширении сотрудничества с китайским бизнесом выразил первый заместитель гендиректора Компании по развитию индустриального парка Кирилл Коротеев:
– К нам регулярно приезжают делегации из Китая, представляющие различные сферы бизнеса: от деревообработки и строительства до легкой промышленности и производства продуктов питания. Только за прошлый год «Великий камень» посетили более 400 делегаций. Уверен, китайским бизнесменам будет интересно познакомиться с возможностями биржевой площадки. Поэтому мы готовы рекомендовать участие в биржевых торгах как одну из наиболее эффективных форм работы на белорусском рынке.
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БУТБ и «Великий камень» будут совместно работать над привлечением китайских компаний на биржевые торги
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК , Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ