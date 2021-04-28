Бутарев: укрупнение сельхозпроизводства идет там, где это необходимо

После личного приема граждан в Несвиже помощник Президента – инспектор по Минской области Александр Бутарев рассказ о ходе полевых работ в Минской области и перспективах развития сельскохозяйственной отрасли:
– Всю свою жизнь отдал сельскому хозяйству, поэтому могу сделать определенные выводы. В Минской области на весенних полевых работах каких-то авральных проблем нет. В хозяйствах достаточно высокая обеспеченность минеральными удобрениями, полностью решен вопрос по приобретению ГСМ, отремонтирована и закуплена новая техника, нет кадрового дефицита. Полевые работы укладываются в оптимальные сроки. Сегодня заканчивается посев сахарной свеклы, активно идет сев кукурузы. Немного сдерживает процесс погода. Но с учетом качественной подготовки и наличия необходимых ресурсов, считаю, что за дней десять она будет завершена. Что касается в целом развития отрасли, то ориентироваться всегда нужно на лучших. Несвижский район – один из таких в стране по всем показателям: и в растениеводстве, и в животноводстве. Конечно, есть куда и лидерам стремиться. Об этом с тоже говорили с местным руководством. Надо расти, видеть перспективы. И благо эта работа проводится, а другие должны подтягиваться. Есть примеры, к сожалению, не очень продуктивной работы, нерационального использования земли. Надо исправляться, искать точки роста. Президент сделал все возможное, чтобы сельское хозяйство работало эффективно. Все в наших руках. Просто нужно трудиться не покладая рук. Конечный итог этих устремлений – улучшение качества нашей жизни и благосостояния населения. Направление, которое определила область, когда крупные и крепкие сельхозпроизводства присоединяют земли более слабых, считаю верным. Это должно дать хороший экономический эффект. Идет здоровая оптимизация, и она оправданна. Укрупнение идет там, где это необходимо. При этом сохраняются успешно работающие небольшие производства, развитие получили фермерские хозяйства. Потенциал есть, и нужно правильно им воспользоваться.
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Бутарев: укрупнение сельхозпроизводства идет там, где это необходимо
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