Бутарев провел прием граждан в Несвиже

Свой первый прием граждан в должности помощника Президента – инспектора по Минской области Александр Бутарев, который до этого назначения возглавлял Горецкий райисполком, провел сегодня в Несвиже.
Сразу несколько вопросов перед помощником Президента поставила пенсионерка Елена Дубинич, которая всю жизнь увлечена народным творчеством и возрождением аутентичных традиций своего края. Результаты своих многолетних творческих трудов она продемонстрировала и просила оказать содействие в организации выпуска сувенирных рушников с запатентованным вышитым узором. О традициях ткачества Елена Дубинич даже книгу написала, которую хотела бы издать. А еще собрала коллекцию «Республиканские дожинки», которая, считает имеет музейную ценность. И она готова ее продать.
Александр Михайлович пояснил, что оценку художественной ценности этих трудов должны дать профессионалы, а руководству района посоветовал приглашать таких талантливых людей на различные выставки и творческие форумы, ведь этот край всегда славился традициями, привлекая тем самым сюда много туристов.
В конструктивном ключе будут решены вопросы жительницы райцентра Натальи Карпович о трудоустройстве и возможностях решения жилищной проблемы для старшего сына, который пока прописан в ее арендной квартире, но живет отдельно со своей семьей в съемном жилье.
Александр Бутарев, подводя итог общения, отметил плюсы такого формата для знакомства с жизнью региона:
– Буду ежемесячно и еженедельно проводить встречи с населением, чтобы помочь решить вопросы, которые волнуют жителей того или иного района. Первый прием в Несвиже показал, что местная власть принимает меры, чтобы людям здесь жилось комфортно и уютно. Вопросы, которые мне задали, уже поступали в райисполком. На мой взгляд, они компетентно были решены. Но есть нюансы, которые нужно уточнять. Может быть, где-то с учетом изменений законодательства, да и у самого человека могут перемениться обстоятельства. Просмотрим все варианты, как в той или иной ситуации можно помочь человеку. Если вопросы не решаются в интересах заявителя, то, к сожалению, приходиться констатировать, что закон у нас для всех один. Возможно, с учетом каких-то системных проблем нужно рассмотреть изменения в принятых нормах. И поэтому такой формат взаимодействия власти с населением в любом случае несет конструктивный характер.
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Бутарев провел прием граждан в Несвиже
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