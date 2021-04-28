Бутарев провел прием граждан в Несвиже

Сразу несколько вопросов перед помощником Президента поставилапенсионерка, которая всю жизнь увлечена народным творчеством и возрождением аутентичных традиций своего края. Результаты своих многолетних творческих трудов она продемонстрировала и просила оказать содействие в организации выпуска сувенирных рушников с запатентованным вышитым узором. О традициях ткачества Елена Дубинич даже книгу написала, которую хотела бы издать. А еще собрала коллекцию «Республиканские дожинки», которая, считает имеет музейную ценность. И она готова ее продать.Александр Михайлович пояснил, что оценку художественной ценности этих трудов должны дать профессионалы, а руководству района посоветовал приглашать таких талантливых людей на различные выставки и творческие форумы, ведь этот край всегда славился традициями, привлекая тем самым сюда много туристов.В конструктивном ключе будут решены вопросы жительницы райцентрао трудоустройстве и возможностях решения жилищной проблемы для старшего сына, который пока прописан в ее арендной квартире, но живет отдельно со своей семьей в съемном жилье.Александр Бутарев, подводя итог общения, отметил плюсы такого формата для знакомства с жизнью региона: