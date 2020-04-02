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Бурый медведь попал в объектив фотоловушки в Беловежской пуще

В Беловежской пуще в конце марта объектив фотоловушки зафиксировал бурого медведя. Об этом сообщается на официальном сайте национального парка, пишет БЕЛТА.

pixabay.com

Сначала следы пребывания медведя заметили на огороженной территории Шерешевского лесоохотничьего хозяйства. В конце марта в центральной части пущи кроме отпечатков своих лап хищник оставил задиры на дереве около останков самки лося. Специалисты решили поставить в этом месте фотоловушку. В ее объектив попал большой бурый медведь, который осторожно подходил к жертве.

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Бурый медведь занесен в Красную книгу. В Беларуси насчитывается около 80—100 особей.

А вот в XVIII веке медведей было столько, что лесная охрана истребляла их под предлогом опасности для другой дичи. В следующем столетии охота на них усилилась. Интенсивное преследование стало причиной убийства последнего медведя в 1846 году, отметили в научном отделе нацпарка.

В 30—40-е годы прошлого века было несколько попыток развести медведей в Беловежской пуще, однако популяцию не смогли восстановить. Изредка можно было заметить следы хищника, которые он оставлял на путях своей миграции.

Видео Национального парка "Беловежская пуща"

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