Бурого медведя заметили в биосферном резервате "Прибужское Полесье"

На территории биосферного резервата "Прибужское Полесье" были замечены следы пребывания бурого медведя, сообщает БЕЛТА.
Об этом рассказал замдиректора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.
Долгожданная встреча (бурого медведя на юго-западе Беларуси не наблюдали последние 150 лет) случилась на днях.
- На протяжении более тридцати лет мы постоянно мониторим территорию резервата. 16 мая наши сотрудники зарегистрировали свежие медвежьи следы - впервые за всю историю наблюдений. А вчера предположения подтвердили и охотники: во время ночной охоты в тепловизоры они видели медведя вживую. Особь крупная, ее возраст более трех лет. Получается, что фактически он находится здесь уже несколько дней, - пояснил ученый.
Бурый медведь - крупнейший представитель хищных животных лесной Европы. Краснокнижника заметили в так называемых Меднянских лесах, примечательных своими островными ельниками. Глухие, мрачные лесные массивы, которые люди обходят стороной, служат зверю хорошей защитой. Судя по следам, косолапый интересовался пасеками, рапсовыми посевами и местами временного складирования отходов птицефабрики. Приближался он и к государственной границе.
По версии ученых, с одинаковой долей вероятности это может быть гость как из украинско-польских Карпат, где есть небольшая популяция медведей, так и белорусского Поозерья. Сотрудники института и местные натуралисты продолжат мониторить ситуацию с косолапым мигрантом. Хотя, скорее всего, не найдя себе пары, зверь покинет эту местность.
В настоящее время в "Прибужском Полесье" зарегистрировано 65 видов диких млекопитающих. Ни на одной другой особо охраняемой природной территории Беларуси нет такого видового многообразия. Более того, по резервату проходит своеобразный коридор пополнения фауны.
- Почти десять лет назад впервые для страны мы отметили здесь золотистого шакала, еще раньше - серого ушана. Если медведь встретит пару, он спокойно сможет тут жить и размножаться. И это будет очень хорошей новостью, поскольку в давние времена бурые медведи здесь обитали, - добавил Виктор Демянчик.
Биосферный резерват "Прибужское Полесье" расположен в бассейне реки Западный Буг на территории Брестского и Малоритского районов, на границе с Польшей и Украиной. Его площадь - более 48 тыс. га. Территория имеет официальный статус биосферного резервата ЮНЕСКО и является частью трансграничного биосферного резервата "Западное Полесье". Лесные экосистемы Прибужского Полесья по возрасту, степени сохранности и разнообразию сравнимы с лесами Беловежской пущи.
Фото: pixabay.com
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Бурого медведя заметили в биосферном резервате "Прибужское Полесье"
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