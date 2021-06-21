Бумажный вариант разрешений на допуск к участию в дорожном движении планируется перевести в электронный

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Сперва он напомнил, что "Белтехосмотр" занимается оформлением разрешений на допуск к дорожному движению. Это является административной процедурой и на каждой диагностической станции (независимо от формы собственности) находится специалист предприятия. На станциях проводятся контрольно- диагностические работы с автомобилями, по результатам чего оформляется диагностическая карта и выдается автовладельцу для получения разрешения.- рассказал руководитель.По его словам, в скором времени планируется предоставлять сведения о выданных разрешениях заинтересованным с помощью информационной системы. К примеру, сейчас отрабатывается пилотный проект с "Безопасными дорогами Беларуси" на предмет прохождения техосмотра.Специалист также пояснил: в случае, когда скоростной режим нарушается, автомобили проверяются по всем базам данных. В случае отсутствия разрешения водитель может быть привлечен к административной ответственности.