Разрешения на допуск автомобилей к участию в дорожном движении сейчас оформляются в бумажном виде. Директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский на YouTube-канале предприятия рассказал, что их могут заменить электронные.
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Сперва он напомнил, что "Белтехосмотр" занимается оформлением разрешений на допуск к дорожному движению. Это является административной процедурой и на каждой диагностической станции (независимо от формы собственности) находится специалист предприятия. На станциях проводятся контрольно- диагностические работы с автомобилями, по результатам чего оформляется диагностическая карта и выдается автовладельцу для получения разрешения.
- Мы доработали наше программное обеспечение для того, чтобы диагностическая карта хранилась в электронном виде в нашей системе и сейчас проводим эксперимент по оформлению электронной диагностической карты без выдачи бумажного экземпляра, - рассказал руководитель.
По его словам, в скором времени планируется предоставлять сведения о выданных разрешениях заинтересованным с помощью информационной системы. К примеру, сейчас отрабатывается пилотный проект с "Безопасными дорогами Беларуси" на предмет прохождения техосмотра.
Специалист также пояснил: в случае, когда скоростной режим нарушается, автомобили проверяются по всем базам данных. В случае отсутствия разрешения водитель может быть привлечен к административной ответственности.
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Бумажный вариант разрешений на допуск к участию в дорожном движении планируется перевести в электронный
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