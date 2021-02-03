Бугров: работа одного окна дала колоссальный эффект

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БЕЛТА

Руководитель Мингорсовета отметил, что решение проблем жителей города, как и всей страны в целом, является в нашем государстве приоритетным:Андрей Бугров отметил, что с учетом различных форм и методов работы с обращениями граждан рассмотрение обращений занимает примерно 14 дней, максимум – 1 месяц:По словам Андрея Бугрова, в начала года от минчан поступило порядка 20 тысяч обращений.В оперативности работы службы одного окна участники заседания и журналисты убедились на месте: посетителем этой службы стала минчанка Татьяна Матусевич, в течение минуты решившая проблему постановки младшей дочери на очередь в детсадик по достижении ребенком 3-летнего возраста. Журналистам довольная мама пояснила:– Служба одного окна работает очень удобно для граждан – до 20 часов вечера, а также по выходным. Все это позволяет быстро, удобно и оперативно решить людям возникающие у них проблемы.В ходе сегодняшнего заседания члены президиума Совета Республики заслушали информацию должностных лиц Минского городского Совета депутатов, Мингорисполкома, администрации Московского района города Минска об эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц. И о взаимодействии депутатов Мингорсовета с органами местного управления и организациями в решении волнующих граждан вопросов.Кроме того, участники заседания ознакомились с деятельностью службы «Одно окно» администрации Московского района города Минска. Заседание в настоящее время продолжается. По результатам обсуждения будут выработаны предложения по улучшению работы с обращениями граждан и юридических лиц и рекомендации по решению ряда актуальных вопросов.