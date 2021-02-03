Бугров: работа одного окна дала колоссальный эффект

Кроме государственных органов в работе с обращениями граждан активно принимают участие и депутаты всех уровней. Поэтому вопросы минчан, да и всех белорусов, решаются своевременно и эффективно. Об этом на выездном расширенном заседании президиума Совета Республики Национального собрания, которое проходит сегодня на базе администрации Московского района города Минска, сообщил председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.
Фото из архива БЕЛТА
Руководитель Мингорсовета отметил, что решение проблем жителей города, как и всей страны в целом, является в нашем государстве приоритетным:
– И работа одного окна уже дала колоссальный эффект. Человек сегодня может решить любую проблему, обратившись в госорган. Кроме поддержки со стороны государства в работе с обращениями граждан активно принимают участие и депутаты всех уровней. Поэтому вопросы минчан, да и всех белорусов, решаются своевременно и эффективно.
Андрей Бугров отметил, что с учетом различных форм и методов работы с обращениями граждан рассмотрение обращений занимает примерно 14 дней, максимум – 1 месяц:
– Это быстро и оперативно. Самое главное – мы используем современные технологии, позволяющие всегда дать заявителю своевременный ответ.
По словам Андрея Бугрова, в начала года от минчан поступило порядка 20 тысяч обращений.
– Все они прошли обработку, и каждый человек, обратившийся к нам за помощью, получил своевременный и качественный ответ. Тематика традиционная – ЖКХ, бытовые проблемы. Но в целом обращения стали более качественными, уровень правовой культуры граждан постоянно растет.
В оперативности работы службы одного окна участники заседания и журналисты убедились на месте: посетителем этой службы стала минчанка Татьяна Матусевич, в течение минуты решившая проблему постановки младшей дочери на очередь в детсадик по достижении ребенком 3-летнего возраста. Журналистам довольная мама пояснила:
– Служба одного окна работает очень удобно для граждан – до 20 часов вечера, а также по выходным. Все это позволяет быстро, удобно и оперативно решить людям возникающие у них проблемы.
В ходе сегодняшнего заседания члены президиума Совета Республики заслушали информацию должностных лиц Минского городского Совета депутатов, Мингорисполкома, администрации Московского района города Минска об эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц. И о взаимодействии депутатов Мингорсовета с органами местного управления и организациями в решении волнующих граждан вопросов.
Кроме того, участники заседания ознакомились с деятельностью службы «Одно окно» администрации Московского района города Минска. Заседание в настоящее время продолжается. По результатам обсуждения будут выработаны предложения по улучшению работы с обращениями граждан и юридических лиц и рекомендации по решению ряда актуальных вопросов.
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Бугров: работа одного окна дала колоссальный эффект
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