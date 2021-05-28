Об этом председатель Минского городского Совета депутатов, член Конституционной комиссии Андрей Бугров заявил сегодня журналистам в перерыве заседания Конституционной комиссии, на котором рассматриваются конституционные положения о системе местного управления и самоуправления.
- Местное самоуправление - это связующее звено между обществом и государством, - констатировал Андрей Бугров. - И мы получили очень много дельных предложений от граждан, политических партий, общественных организаций в части изменений этого раздела Конституции. В первую очередь хотелось бы поднять статус депутатов местных Советов, рассмотреть вопрос о возможности финансирования местного самоуправления. Мы должны понимать, что развитие местного самоуправления, местных инициатив актуально для общества и будет способствовать развитию страны в целом.
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Бугров: необходимо поднимать статус депутатов местных Советов
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