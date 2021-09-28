Бугров: действующая Конституция универсальна, но она требует корректировок с учетом назревших у общества вопросов

Таким мнением поделился сегодня в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.
Как член Конституционной комиссии Андрей Бугров подчеркнул, что во время работы над Основным Законом страны поступило достаточно обращений как от жителей Минска, так и от белорусов из регионов.
– Речь идет о тысячах предложений. Мы прорабатывали их долго, учитывая действующий Основной Закон. Наша Конституция на сегодняшний день универсальна, но она требует корректировок с учетом назревших вопросов у общества, – отметил он.
Бугров назвал самые популярные предложения:
– Это ограничение сроков полномочий Главы государства: предлагается установить не более двух сроков. Пересмотр возраста, позволяющего выдвигать кандидатуру на пост Президента: он может увеличиться до 40 лет. Закрепление на конституционном уровне Всебелорусского народного собрания как формы наивысшего народовластия. Нашло свое отражение и понятие семьи – был предложен вариант, что браком может называться только союз между мужчиной и женщиной, – рассказал он.
Фото из архива БЕЛТА