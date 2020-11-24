Будут ли карантин и единый экзамен? Какие вопросы задали гомельчане в общественной приемной?

Карантин, дистанционное обучение, единый экзамен, профильные выпускные классы – эти темы интересовали гомельчане в рамках обсуждения актуальных проблем и предложений на площадке общественной приемной областного исполнительного комитета. На вопросы отвечала заместитель начальника главного управления образования Гомельского облисполкома Жанна Жданович.Многодетная мама из Гомеля Ирина Драмова затронула жизненно важные проблемы. Она опасается за здоровье детей, которые ходят в школу, на фоне неутихающего ковида:Жанна Жданович ответила, что эти темы обсуждаются. Однако на данный момент в школах, лицеях и колледжах посещаемость составляет 81%, в детских садиках – 67%. Это значительно выше, чем весной, когда отмечалась первая волна ковида. Во всех учреждениях образования выполняются профилактические рекомендации Минздрава и Минобразования: масочный режим, проветривание, дезинфекция, соблюдение социальной дистанции. На данный момент при опросе родителей учеников большинство высказывается за классическую работу школ. Если будет необходимость, рассмотрят вариант дистанционного обучения, такие методики есть, они отработаны еще весной этого года.Гомельчанин Владимир Гулин обеспокоен нагрузкой на современных школьников. Он предлагает не перегружать молодые головы большими объемами информации, а уже со старших классов ориентировать их на будущие специальности:Замначальника главного управления образования отметила, что профильные классы никто не отменял, они и по сей день существуют в школах. Более того, профильные классы можно открывать в любой школе. Что касается объединенных экзаменов – данный вопрос серьезно прорабатывается в Министерстве образования. Это будет Национальный экзамен в форме централизованного тестирования, который начнет действовать в 2022 году.Клавдия Булавкина внесла предложение для изменения законодательства о коррупции. Надо сокращать сроки и увеличивать выплаты, чтобы люди не сидели в тюрьме, а отрабатывали свои проступки в бюджет государства. Предложение зафиксировано.84-летняя Вера Авраменко говорит, что ей отказано в бесплатном соцработнике. В ходе приема вопрос был переправлен в комитет соцзащиты и взят им на контроль.Большинство проблем можно решить на государственном уровне, просто нужны конструктивные обсуждения, уверена Жанна Жданович:Напомним, что общественные приемные, в которые может обратиться со своими предложениями любой желающий, работают сейчас по всей стране. Например, в Гомеле предложения можно оставить во вторник и четверг. Озвученные инициативы будут представлены к обсуждению на Всебелорусском собрании, которое пройдет в следующем году.