Будущую Мисс Беларусь выбирали в Гомеле

К участницам кастинга, мечтающим примерить на себя корону Мисс Беларусь, предъявляются следующие требования: белорусское гражданство, возраст от 18 до 24 лет, рост не ниже 174 см, они не должны состоять в браке или иметь детей, а тело нельзя украшать татуировками и пирсингом.Дефиле и каверзные вопросы – жюри внимательно оценивало каждую конкурсантку. Опыт у пришедших девушек был самый разный. 18-летняя Карина Рак, родом из Брагина, в детстве мечтала стать моделью, но никогда никаких шагов в этом направлении не предпринимала. Но накануне в числе самых красивых брагинских девушек встречала Президента страны. Там скромную первокурсницу ГГУ имени Скорины заметили и пригласили на кастинг:24-летняя Полина Голомазова наоборот – пожалуй, самое популярное лицо подобных кастингов. Обладательница титула «Мисс Гомель» и многих других наград в последнее время может похвастаться и активным бизнесом.Арт-директор и педагог одного из модельных агентств Екатерина Пшенцева в прошлом году дошла до полуфинала национального конкурса, но пандемия помешала соревнованиям.