Отборочный тур Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь –2021» прошел сегодня в гомельском Центре моды и красоты «Хрустальная нимфа». Ажиотажа не наблюдалось, но желающих показать себя девушек все равно хватало.
К участницам кастинга, мечтающим примерить на себя корону Мисс Беларусь, предъявляются следующие требования: белорусское гражданство, возраст от 18 до 24 лет, рост не ниже 174 см, они не должны состоять в браке или иметь детей, а тело нельзя украшать татуировками и пирсингом.
Дефиле и каверзные вопросы – жюри внимательно оценивало каждую конкурсантку. Опыт у пришедших девушек был самый разный. 18-летняя Карина Рак, родом из Брагина, в детстве мечтала стать моделью, но никогда никаких шагов в этом направлении не предпринимала. Но накануне в числе самых красивых брагинских девушек встречала Президента страны. Там скромную первокурсницу ГГУ имени Скорины заметили и пригласили на кастинг:
– Для меня это шанс попробовать что-то новое, испытать себя. Надеюсь, что получится!
24-летняя Полина Голомазова наоборот – пожалуй, самое популярное лицо подобных кастингов. Обладательница титула «Мисс Гомель» и многих других наград в последнее время может похвастаться и активным бизнесом.
– Развиваю проект по онлайн-фитнесу, учу парикмахерскому искусству, а недавно снималась на обложку для одного музыканта, но пока никаких подробностей.
Арт-директор и педагог одного из модельных агентств Екатерина Пшенцева в прошлом году дошла до полуфинала национального конкурса, но пандемия помешала соревнованиям.
– Надеюсь в этот раз попасть в финал. Моделинг – особый мир, захватывающий, трудный, но удивительный, который дарит множество впечатлений и новых знакомств.
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Будущую Мисс Беларусь выбирали в Гомеле
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