Будущее за роботами: в Беларусь пришел японский производитель оборудования для промышленной автоматизации

Сегодня в Минске состоялась торжественная церемония открытия белорусского офиса японской компании FANUC – лидера в производстве средств автоматизации. В мероприятии приняли участие глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина, представители министерств и ведомств, руководители ведущих промышленных предприятий и вузов страны.

У компании FANUC 60-летний опыт разработки оборудования с числовым программным управлением. В ней работают свыше 8 тысяч сотрудников. 271 представительство поддерживает 109 стран.

- Наше первое представительство на постсоветском пространстве было открыто в Москве в 2003 году, - вспомнил этапы истории вице-президент по Восточной Европе компании FANUC Марко Делаини. – Беларусь для нас всегда была стратегическим рынком, где мы планировали развиваться. В 2014 году начали взаимодействовать с белорусскими партнерами и благодаря их поддержке открыли сегодня собственный офис в Минске.





Генеральный директор ООО «Фанук» Александр Яшкин на открытии представительства в Беларуси рассказал о задачах компании:

- Чтобы наши партнеры работали максимально эффективно – увеличивали производительность, были конкурентоспособны, чтобы их продукция выходила в том числе и на международный рынок.

Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина во время торжественной церемонии отметила:

- Сегодня все отрасли экономики и легкой промышленности, в том числе, не могут строить стратегические планы без внедрения автоматизации, цифровизации. Мы проанализировали, какие приемы труда, на наш взгляд, могут быть роботизированы. В технологических процессах легкой промышленности достаточно таких приемов, где хотелось бы заместить труд человека. Мы рассмотрели ряд наших предприятий, таких как «Полесье», «Витебские ковры», «Минское производственное кожевенное объединение», текстильных гигантов – «Камволь», «Моготекс», «Оршанский льнокомбинат», «Гронитекс» на предмет того, какие технологические операции могут быть замещены роботизированными комплексами либо роботизированными участками.

Глава концерна высказала надежду через год поделиться результатами совместных проектов с представителями компании FANUC.

Во время открытия представительства также было подписано соглашение о стратегическом партнерстве ООО «Фанук» с Минским тракторным заводом. На этом предприятии планируется проведение полной модернизации, которая позволит удвоить суммарный выпуск техники и довести его к 2030 году до 70 тысяч единиц.



































