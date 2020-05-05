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  2. Будни самоизоляции: голливудские звезды устроили в сети массовую "драку"

Будни самоизоляции: голливудские звезды устроили в сети массовую "драку"

Звезды кино для борьбы со скукой в период самоизоляции запустили новый интернет-челлендж, устроив в сети массовую звездную «драку».

Инициатором стала известная по работе с Квентином Тарантино новозеландская каскадер Зои Белл. Подойдя к камере, она как бы наносит удар своему оппоненту. Эта виртуальная волна прокатывается по местам самоизоляции кинозвезд. К «драке» присоединяются Дрю Бэрримор, Кэмерон Диаз, Дэрил Ханна, Холли Берри, Скарлетт Йоханссон и многие другие.

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«Квентин должен гордиться», «Это один из лучших боевиков», «Спасибо всем сильным женщинам, которые приняли в этом участие», пишут в комментариях пользователи.

 

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