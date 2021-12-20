SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Будет ли четвертый полет в космос? Олег Новицкий поделился карьерными планами на будущее

Будет ли четвертый полет в космос? Олег Новицкий поделился карьерными планами на будущее

Тему своего недавно завершившегося третьего и возможного четвертого полета в космос Олег Новицкий раскрыл во время прямой телефонной линии, которую провел издательский дом «Беларусь сегодня».

– Лично вы довольны результатами третьего полета? – поинтересовалась ведущая прямой линии Наталья Остапчук.

– Очень доволен! Полет был насыщенный, и это маленькое счастье, потому что мне повезло выполнить три выхода в открытый космос, одну перестыковку, расстыковку модуля, его увод от станции, принять модуль «Наука». Программа насыщенная, поэтому я безмерно счастлив. Получил полное удовлетворение от полета. К этим действиям (выходам в открытый космос, перестыковке и др.) мы готовы всегда, но не каждый раз программа полета составлена таким образом, что мы можем все это сделать на орбите. Поэтому присутствует, наверное, какая-то часть везения, удачи, – поделился Олег Новицкий.

– Мы все верим, что будет четвертый полет. Позже медкомиссия определит, сможете ли вы в него отправиться. Хотелось бы? 

– Сейчас мне больше всего хочется грамотно реабилитироваться, чтобы сохранить здоровье, – признался космонавт. – А еще –отдохнуть: очень много накопилось отпуска. Надо подумать о себе, о семье, о близких. А потом будем принимать решение на основании выводов медкомиссии.

Подписаться
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы