Будет ли четвертый полет в космос? Олег Новицкий поделился карьерными планами на будущее
– Лично вы довольны результатами третьего полета? – поинтересовалась ведущая прямой линии Наталья Остапчук.
– Очень доволен! Полет был насыщенный, и это маленькое счастье, потому что мне повезло выполнить три выхода в открытый космос, одну перестыковку, расстыковку модуля, его увод от станции, принять модуль «Наука». Программа насыщенная, поэтому я безмерно счастлив. Получил полное удовлетворение от полета. К этим действиям (выходам в открытый космос, перестыковке и др.) мы готовы всегда, но не каждый раз программа полета составлена таким образом, что мы можем все это сделать на орбите. Поэтому присутствует, наверное, какая-то часть везения, удачи, – поделился Олег Новицкий.
– Мы все верим, что будет четвертый полет. Позже медкомиссия определит, сможете ли вы в него отправиться. Хотелось бы?
– Сейчас мне больше всего хочется грамотно реабилитироваться, чтобы сохранить здоровье, – признался космонавт. – А еще –отдохнуть: очень много накопилось отпуска. Надо подумать о себе, о семье, о близких. А потом будем принимать решение на основании выводов медкомиссии.