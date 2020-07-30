До главного политического события – выборов Президента – меньше двух недель. Пять кандидатов сейчас с разной степенью активности агитируют электорат сделать выбор в их пользу. Инструментарий у всех разный: одни просят подумать и сделать взвешенный выбор 9 августа, другие призывают свои убеждения и эмоции демонстрировать на митингах.
Проводить законные собрания и акции в стране не запрещено. Но ведь масса участвующих – неоднородна. Одни действительно выступают за мирные митинги, но есть и те, кто настроен более радикально. В чем опасность такого смешения разных идеологий в одной толпе – в рубрике «Будет дополнено» на телеканале ОНТ.
– Лидера у вас нет, нет авторитета, – отметил Игорь Тур. – Не буду об этом, хотя и считаю такую позицию крайне ограниченной. Сейчас без обид – сегодняшнюю протестную толпу никто не контролирует. И то, что контроля нет, понимают сами девушки из штаба. Одна – так точно. Но все равно ловят чужую протестную волну популярности. По этой причине они мне не нравятся. Они, а не люди, которые хотят каких-либо перемен.
– Что делать тем, кто хочет перемен, но не хочет насилия и крови? Спросите у девушек, на чьи митинги вы ходите. Как они и их команда из десятка волонтеров могут гарантировать вам отсутствие агрессии в вашей же толпе, если они не лидеры? Не только слушайте эмоциональные и житейские истории, но и задавайте вопросы. И, если честно, я уверен, что грации придумают причину, чтобы покинуть страну перед выборами. Не потому, что им будет что-то угрожать. А чтобы публично снять с себя ответственность за бесконтрольную заведенную толпу. Из вас. Дай Бог, чтобы я ошибался, – резюмировал журналист.
Видео: ОНТ
Опубликовано:
626
«Будет дополнено»: в чем опасность смешения разных идеологий в одной толпе?
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: