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«Будет дополнено»: ОНТ рассказал о белых лентах, которые предлагает носить штаб альтернативных кандидатов в президенты

В программе задались вопросом, что же представляют собой эти атрибуты – понятную заимствованную символику или откровенную манипуляцию.

Накануне штаб альтернативных кандидатов предложил своим сторонникам обозначать себя белыми лентами. ОНТ в рубрике «Будет дополнено» попытался разобраться – зачем?

Выяснилось, что белые ленты носили в России 8-9 лет назад те, кто хочет «разрушить нынешнюю, негодную Россию, и с белого листа построить новую».

- Дальше с лентами произошло следующее: их ношение активно пиарилось и в интернете, и на опальных телеканалах типа «Дождя». Показывали толпу из пяти человек, заявляли о массовости – и массовость тех россиян, которые податливы к манипуляции, действительно выросла. Следующим инструментом, который, вероятно, будет и у нас, стала принудительная лентизация. Вам будут предлагать белую ленту на улице – надену, прикольно. Затем вы утром увидите ленту, повязанную на своей машине – оставлю, прикольно. Так создастся картинка якобы широких масс с настроением протеста, которые (это важно) свои идеалы готовы отстаивать, - отметил ведущий рубрики.

А затем задается вопросом - свои ли это идеалы? Оказывается, затем «белоленточникам» в России предложили собираться на митингах. И как результат - «болотное дело».

- А потом начали выясняться подробности. Сначала всплыло видео, на котором якобы авторы концепции белых лент ходят в гости к послу США Майклу Макфолу, специалисту по цветным революциям. Затем стало нарастать отторжение вчерашних лидеров типа Алексея Навального, которые обещали толпу привести в светлую политическую точку А, а привели только себя, и в экономическую точку Б. У всех все хорошо, кроме разочарованных людей, которых втянули в драку и подставили под Уголовный кодекс. Те, кто собирается носить ленты, не поленитесь, изучите, как сейчас в России относятся к тем лидерам белоленточного движения, - пояснили в программе.

И добавили, что не знают, какие планы у объединенного штаба. Но в России после призыва носить белые ленты появилось предложение собираться в митинги, затем – требование к силовому противостоянию с полицией, и как итог – «с уголовными последствиями, россияне, разбирайтесь сами».

Что касается белорусской ситуации, то в рубрике «Будет дополнено» увидели два варианта развития событий.

- Первый – точное копирование российской идеи. Сами выборы – несущественны, а вот призыв к побоищу с правоохранительными органами, скажем, в день инаугурации президента – вот это тема. И вариант второй. Грации могли выбрать любой другой цвет. Но выбрали белые ленты… Опороченные, униженные, вызывающие сегодня в России отторжение, боль и чувство обмана у тех, кто их сам когда-то надевал. Это похоже на какую-то сознательную штабную глупость, - подытожил ведущий. - И если это так, то альтернативные кандидаты намеренно совершают кучу ошибок с главной целью – ни в коем случае не победить 9 августа, но подставить соратников и обвинить в этом кого-то другого. 

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