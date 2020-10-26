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«Будем работать и обеспечивать семьи». В ОАО «Гомсельмаш» рассказали об отношении к призывам бастовать

В сборочно-сдаточном цеху ОАО «Гомсельмаш» не прекращается шум. Его источник – главный конвейер, на стапелях которого непрерывно идет сборка машин, после чего они готовы к отгрузке. Каждый, кто занят в процессе, должен выполнить свою операцию за ограниченное время. Замешкаться – значит подвести остальных. Ходить на перекуры некогда. Митинговать – и подавно. 


При работе без сбоев за смену собирается 10–12 машин. Большинство из них будут проданы на экспорт. Загруженность главного конвейера – показатель работы всего предприятия, на котором сегодня нет простаивающих участков. Некоторые цеха работают в две смены. Притом что традиционно осень для сельскохозяйственного машиностроения – не сезон. 

– С начала года предприятие работает с высокими показателями и по объемам экспорта, и по рентабельности, – отмечает заместитель генерального директора ОАО «Гомсельмаш» Александр Конопацкий. – Более того, сформирован большой портфель заказов на будущее. Только в ноябре-декабре необходимо произвести больше 220 машин. А к августу следующего года – в десять раз больше. Это очень серьезные, напряженные планы. Придется постараться, чтобы успеть их реализовать и выполнить обязательства перед партнерами в срок. Уже сегодня очевидно, что летом будем работать шесть дней в неделю.

Производственный ажиотаж объясняется появлением в линейке новых машин разных модификаций, которые уже пользуются спросом. На недавней выставке в России прямо «с колес» удалось продать три десятка машин. Двадцать проданы в Зимбабве и еще столько же отправится туда в начале следующего года. Оживился спрос и на внутреннем рынке. 


Маляр ССЦ Ирина Гракун таким положением дел довольна: 

– Если сравнить даже с прошлыми годами – загрузка намного выше. Выходим и по субботам работать, и на продленные смены. Оплата – соответствующая, то есть достойная. Как мать троих детей я хочу попросить, чтобы нас ни во что не втягивали, дали спокойно трудиться, кормить и обеспечивать семьи. Думать о чем-то еще нам некогда – нужно работать.

Схожее мнение у токаря Александра Подосинова, работающего на «Гомсельмаше» с 1977 года: 

– Конечно, точки зрения могут быть разные, и это нормально. Но к призывам бастовать наши люди относятся негативно. Тем более что в этом году испытаний и без того хватает. Взять ту же вторую волну коронавируса. Вот с чем нужно бороться. А все эти митинги – не для нас. Мы просто хотим работать и зарабатывать.

Прямо сегодня ОАО «Гомсельмаш» готово принять в свои ряды более 250 человек с рабочими профессиями. Ряд из них можно получить в учебном центре завода. При этом средняя зарплата за сентябрь составила 1200 рублей. На некоторых производствах – до двух тысяч и выше. 

– С кем бы я ни общался из коллег, все высказываются о необходимости трудиться, – поделился наблюдениями ведущий инженер управления охраны труда и персонала Максим Анисовец. – Мы против того, что людей призывают не работать, выходить на улицу. Я считаю, что это неправильно. И коллеги со мной солидарны. Есть опасения из-за тех, кто не думает о завтрашнем дне, о том, что будет, если, например, остановится такое большое предприятие, как «Гомсельмаш». Последствия будут печальны. Каждый человек, работающий здесь, делает это и на благо страны, и для того, чтобы получать достойную заработную плату, обеспечивать потребности своей семьи. Такая возможность у нас есть. Дурных мыслей остановить работу – нет. 















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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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