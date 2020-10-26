«Будем работать и обеспечивать семьи». В ОАО «Гомсельмаш» рассказали об отношении к призывам бастовать

При работе без сбоев за смену собирается 10–12 машин. Большинство из них будут проданы на экспорт. Загруженность главного конвейера – показатель работы всего предприятия, на котором сегодня нет простаивающих участков. Некоторые цеха работают в две смены. Притом что традиционно осень для сельскохозяйственного машиностроения – не сезон., – отмечаетПроизводственный ажиотаж объясняется появлением в линейке новых машин разных модификаций, которые уже пользуются спросом. На недавней выставке в России прямо «с колес» удалось продать три десятка машин. Двадцать проданы в Зимбабве и еще столько же отправится туда в начале следующего года. Оживился спрос и на внутреннем рынке.таким положением дел довольна:Схожее мнение у, работающего на «Гомсельмаше» с 1977 года:Прямо сегодня ОАО «Гомсельмаш» готово принять в свои ряды более 250 человек с рабочими профессиями. Ряд из них можно получить в учебном центре завода. При этом средняя зарплата за сентябрь составила 1200 рублей. На некоторых производствах – до двух тысяч и выше., – поделился наблюдениями