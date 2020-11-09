БТУБ: за январь – октябрь продано более 10 миллионов кубометров кругляка

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Отмечено, что рост спроса на кругляк со стороны отечественных деревообрабатывающих предприятий – одна из характерных тенденций этого года. Причем наиболее востребована балансовая древесина, пиловочное бревно и сырье древесное технологическое. Именно на эти товарные позиции приходится порядка 80 процентов всех биржевых сделок на внутреннем рынке.В свете предстоящих годовых торгов древесиной в заготовленном виде ресурса 2021 года, которые состоятся 19–20 ноября, принимаются меры по обеспечению достаточного предложения древесного ресурса и доступа на торги как крупных игроков, так и представителей малого и среднего бизнеса. В биржевой торговой системе уже зарегистрированы заявки на покупку более 4 миллионов кубических метров круглого леса.К слову, первые торги состоялись 2 июня 2005 года. На 1 ноября 2020-го на бирже аккредитовано 24,659 тысячи компаний (с учетом клиентов брокеров), в том числе компаний-нерезидентов – 4,878 тысячи. Количество сделок в январе –октября 2020 года выросло на 0,4 процента – до 335,381 тысячи.