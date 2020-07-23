БТР будут танцевать вальс на воде: как 1 августа в Минске отметят День десантников и сил спецопераций

1 и 2 августа в Беларуси отметят 90-летний юбилей со дня образования Воздушно-десантных войск. Командующий силами специальных операций Вадим Денисенко рассказал "СБ. Беларусь сегодня", какие праздничные мероприятия запланированы на эти дни:

Иллюстративное фото

– В Минске будут показательное выступление по рукопашному бою, выставки новых формы одежды и вооружения. Проведут спортивные соревнования. Разыграют боевой эпизод. Покажут действия по городскому альпинизму, прыжки десантников на воду. Там же, на Свислочи, продемонстрируют вальс БТР на воде.

А 2 августа каждая бригада (в Бресте, Витебске и Марьиной Горке) у себя в пунктах постоянной дислокации будет проводить свои показательные мероприятия.