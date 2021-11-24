БСЖ: журналист BBC "солгал в оправдание" редакционной цензуры самых неудобных ответов Президента

Журналист Би-би-си Стивен Розенберг "солгал в оправдание" редакционной цензуры самых неудобных ответов Президента Беларуси, говорится в Telegram-канале Белорусского союза журналистов.
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"В частности, из эфирной версии ВВС исчезли реальные факты совершения Польшей преступлений против человечности, доведения до смерти уже 13 человек, двойных стандартов и лжи по поводу избирательной кампании 2020 года в Беларуси. Полную версию показали белорусские СМИ. Главная ложь Розенберга прозвучала уже после эфира в интервью американским иноагентам и пропагандистам. Журналист заявил, что, по его информации, Польша не приглашала беженцев на пункт пропуска "Брузги-Кузница", где польские силовики провели экзекуцию и запугивание беженцев и журналистов с использованием токсичных химикатов, водометов и газа. В результате карательной операции пострадали более 120 беженцев и 7 журналистов".
В подтверждение БСЖ разместил видео, на котором польский пограничник советует беженцам идти в пункт пропуска с документами.