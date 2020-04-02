БСЖ перечислил средства на меры по борьбе с коронавирусом

Белорусский союз женщин направил средства на меры по борьбе с коронавирусом, пишет БЕЛТА.





"Общественное объединение поддерживает усилия государства по противостоянию коронавирусу и решило направить 5 тысяч рублей на счет Республиканского центра организации медицинского реагирования", — отметили в БСЖ.

Средства пойдут на закупку оборудования для лабораторной диагностики коронавируса, диагностических наборов, защитных средств и помощь больным.

Общественное объединение "Белорусский союз женщин" основано 14 декабря 1991 года. На добровольной основе объединяет женские советы, созданные во всех областях, районах, городах, во многих трудовых коллективах, учебных заведениях и по месту жительства. В союзе состоят более 144 тыс. женщин, действует свыше 4 тыс. первичных организаций.



