БСЖ отреагировал на задержание иностранных журналистов в Польше

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, – отметили в БСЖ.Белорусский союз журналистов требует немедленного освобождения задержанных коллег и обеспечения их беспрепятственной профессиональной деятельности в пунктах приема беженцев и пограничных регионах Польши., – отметили в БСЖ.По информации союза, журналист AFP в Варшаве и два журналиста французско-немецкого телеканала ARTE должны были снимать материал о миграционном кризисе в окрестностях Сокулки. Из-за недостаточного обозначения они оказались в районе чрезвычайного положения, в результате чего полиция арестовала их и передала суду. В суд журналистов доставили в наручниках. Представитель полиции Подляского воеводства пояснил, что наручники были необходимы "из соображений их собственной безопасности, но также и безопасности сотрудников полиции".