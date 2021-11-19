БСЖ: Google и YouTube начали «санкционную» атаку на белорусскую корпоративную прессу

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"В конце октября американская компания Google провела серию атак против белорусской корпоративной прессы. Против наших коллег-журналистов и их медиа. В частности, 26 октября был заблокирован и удален популярный YouTube- канал «Вестник Нафтана». Анонимные цензоры из техподдержки объяснили свой шаг следованием незаконным с точки зрения Объединенных Наций, односторонним американским санкциям против крупнейших предприятий Беларуси. Таким образом Google произвольно ограничил свободу слова, права журналистов и гражданские права аудитории канала на доступ к информации. Хочу подчеркнуть, что речь идет именно о демократических стандартах и репутации, а не о деньгах.



YouTube-канал "Вестник Нафтана" не монетизировался и работал исключительно в интересах многотысячного коллектива и широкой аудитории в пространстве новых медиа. Отдельные ролики на этом канале имели полмиллиона и более просмотров.





В аналогичной ситуации сегодня находятся наши коллеги-журналисты из корпоративных изданий "Беларуськалия", Лидской «Лакокраски», Гродненского «Нёмана», онлайн-медиа Брестского и Гомельского облисполкомов, Мингорисполкома. Речь идет об атаке на права сотен журналистов и сотен тысяч граждан Беларуси и других государств, которые именно из этих источников получали оперативную, достоверную и качественную информацию. Белорусский союз журналистов воспринимает подобные действия как элемент цифрового экстремизма, нарушение фундаментальных прав граждан, национального и международного права. Мы требуем от американской корпорации и ее анонимных модераторов немедленно остановить атаку на свободу слова, восстановить доступ к ресурсам белорусской корпоративной прессы и привести свою работу в соответствие с международным правом и законодательством Беларуси.





БСЖ также обращается к Министерству информации Беларуси и комиссии по противодействию экстремизму, белорусским депутатам и сенаторам с просьбой поддержать словом и делом белорусских журналистов. Кроме того, мы обращаемся к Министерству иностранных дел России и Роскомнадзору с предложением оценить по достоинству и наказать финансово корпорацию, которая взяла на себя функции санкционной дубины США в нашем общем союзном информационном пространстве. Похоже, что публичные слушания, штрафы за блокировку и цензуру, замедление трафика – это единственный язык, который понимают подобные компании. Мы также апеллируем к солидарности коллег из союзного российского и партнерских иностранных союзов журналистов, а также реальных правозащитных объединений и ассоциаций.



Мы не можем терпеть цифровой диктат. Сегодня пришли за «Вестником Нафтана», подумайте, за кем придут завтра."





