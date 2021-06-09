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БСМП Минска получит от профсоюза BYN 22 тысяч на приобретение медтехники

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Минска получит BYN 22 тыс. на приобретение медтехники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусский профсоюз работников здравоохранения (БПРЗ).


Эти средства будут получены из Фонда поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, созданного Федерацией профсоюзов Беларуси. Решение об их выделении утверждено президиумом Республиканского комитета БПРЗ. Безвозмездная спонсорская помощь имеет целевое назначение – укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения в условиях оказания экстренной медицинской помощи. За средства фонда закупят портативные электрокардиографы.

В БПРЗ сообщили: в этом году аналогичная профсоюзная безвозмездная спонсорская помощь общим размером BYN 31,5 тыс. была оказана семи организациям здравоохранения. По ходатайствам, поступившим в Белорусский профсоюз работников здравоохранения, каждому из медучреждений из фонда было перечислено по BYN 4,5 тыс. на укрепление материально-технической базы, закупку средств индивидуальной защиты, обеззараживающих и дезинфицирующих средств. Деньги получат Брестская центральная городская больница, Витебский областной центр скорой медицинской помощи, Мозырская центральная городская поликлиника, Гродненская областная станция скорой медпомощи, Минский областной центр скорой медпомощи, станции скорой медпомощи Минска и Могилевская больница № 1.

Также благодаря спонсорской помощи от профсоюза удалось обновить экипировку выездного персонала станции скорой медицинской помощи Минска, приобрести зимние и летние костюмы для сотрудников выездных бригад Витебского областного центра скорой медицинской помощи.

Фото: архив БЕЛТА
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