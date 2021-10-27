Брыло: возможности БНБК позволят восполнить недостаток фуража в стране

Возможности Белорусской национальной биотехнологической корпорации позволят восполнить недостаток фуража в стране. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло перед началом селекторного совещания в Правительстве.

– На сегодняшний день у нас по свиноводческим комплексам и птицеводческим предприятиям примерно не хватает около 800 тысяч тонн зерна. У нас есть резервы для того, чтобы это восполнить. Еще у нас продолжается уборка кукурузы на зерно. И второй резерв – использовать возможности биотехнологической корпорации. Мы уверены, что качественный комбикорм тоже будет поступать на наши предприятия.

Первый замминистра сообщил, что также на селекторном совещании будет обсуждаться подготовка общественного животноводства к зимовке.

– И прежде всего для нас важно обсудить заготовку травянистых кормов. В принципе, заготовка находится на уровне прошлого года. Мы лишь уступаем 0,4 центнера кормовых единиц. Хотя в течение недели будет заготовка сенажа, кукурузного силоса. Более 8 миллионов тонн мы планируем за октябрь еще добавить. Поэтому уровень травянистых кормов будет на уровне прошлого года. Это дает возможность обеспечить кормление скота в технологических режимах, – отметил Игорь Брыло.

Также, по его словам, будет обсуждаться подготовка животноводческих помещений к зимовке скота. До 1 ноября эта работа должна быть завершена.

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