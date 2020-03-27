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БРСМ завершает формирование команды добровольцев для доставки продуктов одиноким пожилым людям

Белорусский республиканский союз молодежи заканчивает формирование команды волонтеров для доставки продуктов одиноким пожилым людям, сообщил второй секретарь Центрального комитета БРСМ Олег Дикун, пишет БЕЛТА.

"Союз молодежи заканчивает формирование по всей республике команды добровольцев для доставки продуктов одиноким пожилым людям. Молодежные "горячие линии" работают в штатном режиме, ребята вместе с волонтерами Красного Креста помогают социальным службам доставлять продукты старикам. И будут это делать столько, сколько нужно, — сказал Олег Дикун. — Нужно сохранять спокойствие, беречь себя и своих близких, соблюдать все меры предосторожности и, конечно же, оставаться на позитивной волне. Например, БРСМ вместе с художником-шаржистом из Речицы Анатолием Щеголевым запустил в социальных медиа совместный арт-проект #безпаники —креативное представление происходящего в блогосфере в юмористических постерах".

Второй секретарь ЦК БРСМ отметил, что проявление гражданской ответственности вкупе с самодисциплиной и гигиеной — ключевые профилактические меры коронавирусной инфекции. "Во время неблагоприятной эпидемиологической ситуации нужно, чтобы люди понимали: защита их здоровья и окружающих в первую очередь зависит от ответственности и самодисциплины каждого. Необходимо прислушаться к рекомендациям Минздрава и минимизировать посещение многолюдных мест, избегать близкого контакта с людьми, соблюдать правила личной гигиены. Особую тревогу вызывает беспечность людей, которые игнорируют предупреждения МИД: купившись на дешевые путевки, они выезжают на отдых за границу, подвергая себя и близких опасности. А потом не могут вернуться домой, ведь за каждым персональный самолет государство не отправит", — подчеркнул он.


Непонимание вызывает поведение людей, которые вернулись из эпидемиологически неблагополучных стран и скрыли это. Затем вместо соблюдения мер по самоизоляции в домашних условиях продолжают активно общаться с друзьями и близкими, подвергая их опасности. "Очень правильно и своевременно Правительство официально определило меры по предотвращению и распространению инфекции", — подчеркнул второй секретарь БРСМ.


Не менее серьезная тема — раздувание политизированными псевдожурналистами и диванными аналитиками пандемической паники в обществе. "На различных площадках в соцсетях и мессенджерах модным трендом для них стала публикация фейковых новостей и выражение личного "авторитетного" мнения. Все это сводится к нагнетанию обстановки, раздаче сомнительных советов, запутыванию общества, а также собственному бенефису ради кликабельности", — добавил Олег Дикун.



Карикатуры: БРСМ

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